Fabienne TATRIS

25 ans d'expérience en tant que secrétaire de projet dans un Groupe Américain d'Ingénierie, puis assistante de direction au sein d'une entreprise leader en services informatiques . Rigoureuse, polyvalente et digne de confiance, les chefs de projets et dirigeants avec qui j'ai travaillé ont pu apprécier mes compétences et qualités. Je suis disponible rapidement pour travailler dans une entreprise qui me permettra de mettre en valeur toutes mes capacités. N'hésitez pas à me contacter !



#planifier#organiser#gérer#négocier#argumenter#convaincre#

#écoute#compréhension#rigueur#fiabilité#solidité intérieure#







ORGANISATION / ADMINISTRATIF

- Accueillir les clients, gérer les appels téléphoniques

- Organiser logistique déplacements & séminaires.

- Gérer agendas électroniques & planifier réunions.

- Mettre en place les tableaux de bord.

- Préparer les appels doffres, les commandes.

- Suivre le lancement et le déroulement des projets. En assurer le suivi administratif et commercial.

- Gérer la facturation client et les fiches de frais.

- Etablir propositions commerciales, compte-rendu, notes intérieures, mails/lettres/ fax.

RH / JURIDIQUE/ SERVICES GENERAUX

- Mettre en place le règlement intérieur, laffichage obligatoire, la mutuelle groupe, les tickets restaurant.

- Organiser les élections délégués du personnel.

- Gérer les dossiers du personnel (registres entrées/sorties, contrats & DUE, visites médicales, procédures de rupture, relations avec cabinets davocats et Inspection du Travail, dossiers Prudhommes).

- Tenir registres Assemblées Générales & mouvements titres.

- Prévoir les besoins dun service (intérimaires).

- Gérer les services généraux (logistique : courriers, livraisons, stockage-archivage / infrastructure : espaces de travail, maintenance / sécurité : extincteurs, contrôles daccès / économat : budget baux, assurances, fournitures.)

- Gérer la flotte des véhicules (commandes, suivi anomalies, entretiens, restitutions ).

MANAGEMENT

- Superviser et encadrer une é