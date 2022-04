Fabienne TEFTSIAN

J’accompagne les personnes et les organisations dans les problématiques professionnelles et les demandes de changement. Sociologue de formation initiale, je suis formée également à l'approche systémique (Ecole de Palo-Alto), aux bilans de compétence et à la VAE.



Mes axes d'intervention auprès des personnes permettent de :

- établir un bilan sur son parcours professionnel et son expérience,

- identifier les obstacles rencontrés dans la mise en œuvre d’un projet professionnel,

- clarifier ses compétences, aptitudes et motivations,

- élaborer et mettre en place les bases d'une évolution professionnelle,

- adapter l'ensemble de ses outils de communication (CV, lettre..) et démarches à l'objectif visé.



Auprès des organisations (champ social et culturel notamment), mes interventions s'inscrivent plus spécifiquement :

- dans le cadre du DLA (dispositif local d’accompagnement) sur des problématiques de développement,

- dans la méthodologie de projets, l’ingénierie de formation et la mise en œuvre de nouveaux dispositifs tels que la VAE et la GPEC.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement collectif

Accompagnement individuel

Approche systémique

Conseil

Développement de projet

Élaboration de projet

Formation

Ingénierie

Méthodologie

methodologie de projet

mutualisation

Palo

Palo alto

Recherche

Systémique

VAE