Fabienne TEULADE

Mes collègues et collaborateurs actuels et passés, soulignent que je suis motivée par l’accompagnement du business sur mon segment de prédilection : les achats.

Mon originalité : Une double expérience informatique/achat, acquise au sein de groupes internationaux et français ainsi qu’une réelle expertise opérationnelle dans la conduite de changements liés aux achats d’une entreprise.

Parmi les solutions de rentabilité (coûts et temps) que j’ai mises en place, nous pourrions échanger sur l’optimisation des panels fournisseurs, la mise en place de procédures et d’outils Achats



Mes compétences :

Achat

Gestion de contrats

Conduite de réunion

E-sourcing

Négociation contrats

Conduite de projet

Stratégie Achat

Cahier des charges

Réduction des coûts

Management

Optimisation des process

SAP R/3