Fabienne TEXIER

Mon expérience professionnelle me permet d'intervenir à differents niveaux (relation avec les fournisseurs,suivi de production et de qualité produits...)

Mon approche commerciale et ma connaissance de différentes cultures sont des atouts pour accompagner à un développement sur le marché national et international.

Mon sens du leadership, de l'organisation et ma connaissance du produit tendance et techniques sont également des atout complémentaires.



Mes compétences :

Rigueur / méthodologie / organisation

Analyse / synthèse / anticipation

Experience internationale

Diplomatie / Polyvalence

Bilingue / mobilité

Microsoft Word

Microsoft Windows

Microsoft Excel notions