Fabienne THIRIAT

Décoratrice, je suis diplomée de l'école Lignes et Formations, série Décorateur d'Intérieur, et de l'IPC d'Epinal, spécialité ameublement et décoration, c'est ainsi que j'ai adopté l'agencement et la décoration pour univers.

Au fil de mes métiers, conseils agencement cuisine, bureau, mais aussi de mes hobbies, relooking meubles, décoration, je n'ai de cesse d'explorer ce domaine, de le développer et de le perfectionner.

C'est pourquoi j'ai créé Fdeco-agencement, services de conseils en agencement et décoration.

Je mets mon écoute et mon expérience à votre service pour vous conseiller et vous aider à créer ou rénover votre intérieur dans l’ambiance et le style qui vous correspondent.

Ensemble, nous étudierons votre projet, définirons vos envies, vos goûts, vos besoins, tout en respectant vos valeurs et votre budget, l’essentiel c’est Vous !



Mes compétences :

Ergonomie