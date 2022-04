Fabienne THOMASSET

Montage des dossiers de commercialisation, gestion des intervenants (propositions honoraires et contrats), participation aux réunions techniques, suivi des dossiers administratifs (permis de construire, huissier) vérification des plans (concordances entre plans de vente et plans d'exécution), rédaction de courriers, organisation de réunions et rendez-vous, gestion des agendas.

Précédemment à ce poste que j'occupe depuis deux ans, j'ai occupé le poste de secrétaire de programmes immobiliers qui consiste à gérer les clients ainsi que les entreprises. Voici quelques taches : vérification des règlements de copropriété, des projets d'actes d'acquisitions, des signatures des actes de vente, dossiers de consultations et signature des marchés entreprises, suivi des travaux modificatifs des clients, réception des appartements en tant que maître d'ouvrage avec les propriétaires, gestion des comptes prorata des entreprises, prévisions de trésorerire, contrôle des factures, paiement des situations de travaux des entreprises.



Mes compétences :

Adaptabilité

Esprit d'équipe

Organisation

Réactivité

Rigueur