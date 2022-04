Une touche de couleur là...

non pas pour son effet mode, mais parce qu’elle valorise une identité.Une typo comme celle la...

non pas parce qu’elle est en stock, mais parce qu’elle contribue à l’harmonie.

Un visuel ici...

non pas parce qu’il est beau, mais parce qu’il raconte une histoire.

Affiche, mise en scène événementielle, journal d’entreprise...

Quel que soit le besoin, l’énergie créative est là. Loin des créations mécanisées, trop inspirées, les créations se réinventent au fil de vos besoins. La liberté du trait, le rythme des couleurs, la force du texte seront toujours là, au servicede votre projet.

De l’audace et du sens

Bouillonnement d’idées, beaucoup de raisonnement, un peu de poésie : voici la recette du studio Fabienne Vaillant. À son origine, une graphiste qui alimente sa créativité grâce à ses multiples intérêts autour de l’art, la mode… et de toutes ses rencontres. Naturellement curieuse et inventive, forcément douée et expérimentée de son vécu en agence ou dans les métiers de fabrication, Fabienne Vaillant raconte une seule histoire, la vôtre.



Mes compétences :

Communication

Design

Identité Visuelle

Infographie

Internet

Signalétique

Site internet