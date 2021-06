Maxence VAILLANT

Ayant validé une année de classe préparatoire HEC, et étant en formation accélérée en DUT de Gestion des Entreprises et des Administrations, j'ai pour ambition d'intégrer un service comptable et financier, afin de pouvoir intégrer un des secteurs de l'industrie nautique ou de l'hôtellerie, secteurs dans lesquels je souhaiterai faire carrière.



-> Savoirs :

Collecte, vérification, classement, des données comptables, sociales et financières

Production de documents fiscaux, sociaux et de gestion

Communication des informations comptables, financières, fiscales et sociales

Analyse de la performance (économique et financière)



-> Savoirs-être :

Rigoureux, Consciencieux,Dynamique, Polyvalent, Organisé et un peu perfectionniste



Mes compétences :

Travail en équipe

Comptabilité

Fiscalité

Mathématiques/Statistiques de gestion

Droit

Calcul de coûts

Comptabilité générale

Comptabilité analytique