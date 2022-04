Fabienne VAN BINST

Je pratique des soins énergétiques que je nomme le "Soin de l'âme". C'est un travail tout en Douceur et en Profondeur. Au travers de mon corps, je canalise le soin approprié à votre état d'être de l'instant et vous le transmet par différentes techniques, massage ou ce qui m'est dit de faire. Je me laisse complètement guider pour vous accompagner au mieux dans votre histoire.

Je fais également différents massages (relaxant, décontractant, mass. dos/nuque,...)

J'utilise l'H.E.adaptée au soin ou à l'émotion.

Chaque soin est fait au départ du coeur et donc prend une toute autre dimension.

Depuis janvier je suis une formation en kinésiologie. Je cherche des personnes désireuses de m'aider à fluidifier ma pratique, moyennant une petite quote-part.



Mes compétences :

Energétique

Technique