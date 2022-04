Fabienne VASSAL

Après 20 années dans l'industrie pharmaceutique et avoir géré un Riad à Marrakech, il m'est apparu très important, étant une femme de contact et aimant aider son prochain, de donner une autre orientation professionnelle, tournée vers la relation d'aide en devenant sophrologue.



Nous sommes tous, chefs d'entreprise, managers, enseignant(e)s, sportif(ve)s, actifs ou non, concernés par :

- des troubles du sommeil ( insomnie éphémère ,occasionnelle ou chronique)

- victime de stress (professionnel ou familial)

- sujet à des pensées négatives

A titre de prévention ou de soins, en recherche de bien être ou tout simplement pour augmenter vos performances, je vous propose à travers Marrakzen-sophrologie des stages de 3 à 6 jours d'initiation ou de perfectionnement à la sophrologie sur Marrakech, Agadir , Essaouira.



Je consulte également en individuelle à Marrakech ou je propose :

- Sophro- Relaxation

- Sophro-Analyse

- Sophro du Sport

- Fleurs de Bach

- Massages Balinais

- Massages Indiens



J'anime des stages pour les enfants dans les écoles (écoles Marocaines) pour les enfants et adolescents





N'hésiter pas à me contacter au 06 62 87 24 28 ou sur le site marrakzen-sophrologie.



Je reçois tous les jours sur rendez-vous à Marrakech







