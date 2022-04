Dominique VASSAL

Médecin du Sport habitué au suivi biologique et micro nutritionnel des athlètes de Haut Niveau, le Dr VASSAL Dominique a constaté, parmi ses patients, que les « leaders » (Pdg, chef d’entreprise, cadres dirigeants, hommes/femmes politiques, artistes…) ont la même problématique que ses athlètes. Ils sont à la recherche de Performance, de gain de productivité, de dopage, (excitants de toutes sortes : café, amphétamines, vitamines,… Anxiolytiques : alcool, tabac,…), ils subissent le stress financier, la médiatisation, la concurrence interne et externe à la société et que l’état de fatigue, voire l’épuisement qui en découle et qui correspond chez les sportifs au «symptôme de surentrainement », tel un copier-coller, se nomme »burn-out » chez les leaders.



La justesse de nos actes, décisions dépend d’un bon équilibre entre les trois axes de neuromédiateurs que sont dopamine,noradrénaline,sérotonine. Il suffit d’une perturbation quantitative pour que nos comportements, nos choix soient inadaptés en réponse à une situation inhabituelle, voire même de routine, avec tous les risques que cela représente lors d’enjeux économiques et financiers vitaux pour la pérennité de l’entreprise.

La recherche permanente de la performance sans période de récupération, de soutien n’est pas sans danger pour la santé physique et psychique.

Avec nos connaissances actuelles sur les rapports entre les éléments biochimiques et la psycho neurologie, nous pouvons par l’alimentation, les compléments alimentaires et l’utilisation des médecines de bien–être moduler l’importance de ces flux et modifier nos réactions comportementales.

Le Dr VASSAL D. par son expérience et sa pratique peut vous aider à « sortir » du burn-out, mais cela peut prendre du temps .Aussi indéniablement le préventif offre un meilleur potentiel d’efficacité, il vaut mieux se faire conseiller avant les 1ers symptômes de fatigue, de troubles du sommeil, d’irritabilité, de troubles de l’humeur, de perte de concentration, de motivation, de mémorisation, de troubles sexuels, et éviter toutes perturbations du jugement avec comme conséquence des erreurs de management

Tout comme l’encadrement technique d’un athlète le prépare tout au long de l’année pour ses échéances sportives, le Leader a besoin de se préparer en amont de ses échéances contractuelles





