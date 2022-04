Fabienne VIALON-ABAD

Enrichie de plusieurs expériences, de Secrétaire de Direction à Gérante de Magasin, je suis une Gestionnaire de portefeuille clients passionnée et rigoureuse.

Créant le lien avec les clients, je recherche avant tout leur Satisfaction et leur Fidélité.



J'aime travailler dans une ambiance chaleureuse et participer à la cohésion d'équipe.

Aimant le challenge, je cherche toujours à atteindre mes objectifs.



Mes compétences :

Pro-logiciel comptable

Relation clients

Pack Office

Planification

R2I

OLGA

Commercial

Communication

Logiciel Devis

Vente

Gestion