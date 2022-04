Fabienne VIEREN

J'ai fait mes classes en tant qu'auditeur financier chez Arthur Andersen pendant 2 ans avant d'occuper des postes de contrôleur de gestion dans des groupes de presse. J'ai ensuite intégré la direction financière du Groupe AC Nielsen (les panels) pour des fonctions plus transversales. Puis, j'ai appréhendé les valeurs de l'entrepreunariat chez Chateau Online, start-up que j'ai rejointe dès ses balbutiements. Enfin, j'ai pris le virage, en 2001, de la création d'entreprise avec Art Up Déco, un concept de galeries d'art contemporain abordable. Retrouvez dans nos galeries de Paris et Lyon et sur notre site internet, plus de 100 artistes exposés aux univers variés et près de 3000 oeuvres originales dans une fourchette de prix allant de 70€ à 3000€.



Mes compétences :

Art

Art contemporain