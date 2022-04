Le cheval comme guide et l’apprentissage expérientiel font l’originalité et l’efficacité de l’approche Eponaquest.



La présence particulière et puissante qui habite le cheval nous permet d’accéder à une autre dimension de perception. Tous nos sens, qu’ils soient physiques, cognitifs, affectifs ou comportementaux sont perçus à un niveau bien plus subtil. Avec sa bienveillance et sa justesse dénuées de jugement, de projection et de performances, l’implication que nous avons avec le cheval nous connecte à l’instant présent seul espace-temps où nous contactons le réel (instant où se déroule la vie exactement).



Ainsi, entièrement présent à soi nous trouvons en nous les ressources nécessaires, pour d’une part prendre conscience de vieilles croyances ou habitudes conditionnées qui régissent nos actions. Et d’autre part, de mener une réflexion afin que l’apprentissage expérimenté avec le cheval soit transposé dans votre vie de tous les jours et amorce le changement que nous souhaitons provoqué.



Je vous propose deux formules :



En séminaire à thème (4 à 8 personnes maximum) sur 2 à 7 jours consécutifs

Ou

En séance individuelle sur rendez-vous uniquement.



Au plaisir de vous rencontrer…





Fabienne Villagrasa

06 60 49 40 95

www.equi-librefv.com



Mes compétences :

Développement personnel

Equithérapie

Thérapie assisté par le cheval