Fabienne ZALIVADNI

Infographiste - Webmaster, je suis actuellement chef d'une entreprise de création de sites Internet après plusieurs années d'expérience dans ce secteur.



Notre travail est axé sur l'identité visuelle mettant les techniques d'un internet instinctif au service de l'image de nos clients.



Sites Internet identifiables, identifiés, évolutifs et dotés d'une ergonomie intuitive.



Formations pour une administration autonome (mise à jour images et textes) et/ou suivi personnalisé du contenu, en fonction de votre temps et de vos besoins.).



Mes compétences :

Création de site web

Web design

Création

Graphisme

Web

Infographie

Internet