Fabienne ZURLINDEN

Outre mon cursus de préparatrice en pharmacie, je possède une solide expérience professionnelle. En effet, après six ans passés à exercer les fonctions de responsable commerciale en matériel médical, j'ai développé tout à la fois mes qualités commerciales, managériales et opérationnelles. A présent désireuse de donner une nouvelle dimension à ma carrière, je souhaiterais rejoindre une structure et me charger d'orienter et de détecter les opportunités de croissance pour l'entreprise, et de mettre en avant de nouveaux projets,marchés,clients.



Je vous laisse prendre connaissance de mon curriculum vitae ci-joint qui vous donnera les informations complémentaires nécessaires à l'étude de ma candidature, et me tiens naturellement à votre disposition pour tout entretien qu'il vous conviendra de me proposer.



Mes compétences :

Commercialisation des produits techniques

Conduite de réunion

Animation d'équipe

Vente

Négociation commerciale

Techniques de vente

Medical