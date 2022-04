Fabienne ZWEERS GARAUD

Diplômée en sciences économiques avec une spécialisation en création d'entreprises et gestion de projets innovants, j'ai plus de 10 ans d'expérience dans la direction et le management en grande distribution et magasin spécialisé.

En 2009, je me suis spécialisée dans les ressources humaines et j'ai obtenu un Master 2 professionnel en gestion des ressources humaines. J'ai effectué une mission d'accompagnement à la GPEC pour les coopératives agricoles Poitou-Charentes. Actuellement je suis conseillère formation au sein d'OPCALIM pôle coopération agricole pour la région Poitou-Charentes.



Mes compétences :

Formation

Gestion de la mobilité

GPEC

Mobilité