Fabio DUPONT

Passionné par l'analyse et le traitement des données, j'ai dès mon parcours universitaire, développé des compétences en gestion de bases de données et en programmation afin d'être capable de gérer une grande variété de données et d'exploiter divers outils pour en permettre l'analyse.



Actuellement en poste à Défi-métiers, j'ai pour missions d'entretenir et exploiter l'info-centre de données statistique. Je mets à profit mes compétences pour organiser et présenter au mieux l'information au travers de nombreux outils (tableaux de bord dynamiques, rapport quantitatif, cartographies dynamiques, etc.).



Mes compétences :

Système d'information géographique

XHTML / CSS / MySQL / PHP

Droit de l'urbanisme

Méthodologie d'étude

Pack office

Développement durable

Géographie

Aménagement du territoire

SIG

Chargé d'études

Développement local