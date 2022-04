Francois RAMPON

Profil : Conseiller en développement économique territorial.



Les PPP (Partenariats Public-Privé) constituent des solutions nouvelles pour la mise en oeuvre des investissements nécessaires au développement de la qualité et de la performance du suivi public permettant ainsi d’en assurer la pérennité.

Nous vous offrons un accompagnement sur mesure grâce à l’expertise de nos équipes internationales.

Définition de votre projet



Diagnostic de situations existantes (benchmark des pratiques en France et à l'international),

Analyse comparative des modalités juridiques et financières (marché public, gestion en régie, délégation de service public, contrat de partenariat),

Assistance à l'élaboration d'un dossier de consultation (notes financières et fiscales...).



Structuration de votre projet



Montage et coordination des acteurs du projet,

Montage juridique, financier et fiscal de l'offre (en liaison avec les investisseurs),

Analyse commerciale de l'offre (risque de demande, modalités de paiement, clauses

spécifiques de type revoyure),

Établissement de business plans sur la durée du projet et des hypothèses économiques,

comptables, fiscales et financières associées,

Analyse de sensibilité et de cas de rupture,

Établissement de dossiers de présentation projet aux investisseurs,

Analyse des candidatures.



Réalisation de votre projet



Examen de modèle financier, assistance à la constitution et revue de la documentation,

contractuelle associée,

Rédaction / revue des hypothèses comptables et fiscales,

Réalisation de benchmarks des meilleures pratiques de place,

Assistance à la contractualisation du projet sur la phase financière,

Analyse comparative des offres des candidats.



Accompagnement de votre projet



Réalisation d'audits financiers et de performance tout au long de la durée du projet,

Mise en oeuvre de benchmarks des évolutions des pratiques de place,

Examen des conditions d'adaptation de vos contrats aux évolutions règlementaires,

et aux évolutions de vos besoins,

Audit des communications financières périodiques des entités porteuses des projets,

Mise à disposition de veilles juridiques, comptables, fiscales.



Le chargé de développement économique et financier a pour mission l’étude, l’animation et l évaluation de programmes soutenus par des collectivités publique à une échelle localisée : région, département, commune, communauté d’agglomération et autres ECPI.





Sa mission comporte une part importante d’analyses et d’études : diagnostic de la situation économique sur un territoire ou un secteur d’activité (audit de filières, recensement des opportunités d’emploi, détection des projets innovants, analyse des besoins des entreprises en infrastructures et en formation), mise au point d’outils d’évaluation et d’impact économique.



Ces étapes sont destinées à préparer la mise en place des programmes de développement économique : opérations de restructuration, de reconversion, de revitalisation des activités (susciter et faciliter l’implantation d’entreprises), accompagnement et soutien des entreprises implantées (montage de dossiers de financement, conseil sur les démarches commerciales et les opportunités économiques), recherche d’investisseurs potentiels.



Champs de compétences

- bonne compréhension de l’environnement économique, social et politique,

- Communication et animation des relations avec les partenaires institutionnels et financiers, la mobilisation et la coordination des acteurs économiques autour des programmes :

- Suivi administratif et budgétaire des projets dont il a la charge, ainsi que de l’encadrement et la formation d’équipes d’animateurs locaux.

- Réalisation de tableaux de bords et pratique des méthodes d’analyse financière et du contrôle de gestion.

- Gestion financière des collectivités locales.



Mes compétences :

Audit

DSP