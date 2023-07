Fabrice ARRIGHI

Après 22 années de Conseil Financier au sein d'une grande Société Française de Gestion de Patrimoine (AXA FRANCE)je me suis orienté vers un poste de commercial et de vente pure, de Matériel Dentaire auprès des Chirurgiens Dentistes.



Responsable des ventes,pour les Départements des Bouches du Rhône et du Vaucluse, je gère et développe un portefeuille très important de clients, afin de leur aporter des solutions innovantes au travers d'un Catalogue spécialisé, et d'entretiens de vente.

Cette expérience nouvelle pour moi, est très enrichissante puisqu'elle me permet de confirmer un talent certain et reconnu pour le conseil et la vente.

En effet ces deux domaines d'activité requièrent tous deux une très grande capacité de persuasion et une mise en confiance rapide de mes interlocuteurs, afin de finaliser des affaires et de conserver ces clients sur le long terme.



Trilingue anglais Italien



Mes compétences :

Vente

Autonomie

Satisfaction clients

Rigueur

Marketing