Fabrice BALAYN

Je mets au service de l'entreprise 20 ans d'expérience dans la maintenance et la logistique aéronautique, complétée par 10 ans passés dans la conduite de projets complexes: A400M en tant que Responsable côté client du Soutien Logistique Intégré et de la préparation de l'entrée en service, mise en place du pilotage des soutiens interarmées et des bases de défense nouvellement créés, convergence des systèmes d'information logistiques du Ministère de la Défense. Après avoir participé au développement de la solution de soutien du projet FOMEDEC au sein de DCI, j'ai rejoint NSE en tant que responsable du site de Taverny.