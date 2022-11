Vous recherchez une personne capable de gérer, fidéliser et développer un Portefeuille Client. Une formation adéquate et des expériences réussies en milieu bancaires et des assurances motivent ma candidature.



Mes compétences :

Gestion du risque

Négociation commerciale

Analyse financière

Commercialisation des produits techniques

Anglais

Gestion de la relation client

Force de proposition

Adaptabilité

Sage Accounting Software

SAP

Microsoft Office