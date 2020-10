Passionné d'informatique depuis tout jeune, je me suis donné les moyens de concrétiser mon rêve en accédant, par le biais de mon diplôme MCSE, au rang d'ingénieur système Microsoft.



Mon parcours m'a mené des Landes à Paris où je réside actuellement.



Ayant un peu plus de 10 ans d'expérience, ma maitrise des produits Microsoft me permet de commencer à penser à une spécialisation ou une diversification sur un ou plusieurs produits Microsoft ou concurrent.



L’informatique rend service aux sociétés, je souhaite participer à cet essor et cette réussite.

http://www.doyoubuzz.com/fabrice-bo



Mes compétences :

Ingénierie

Informatique

Lotus

SQL

Active Directory

Gestion de projet

Microsoft Windows

Microsoft

Microsoft Exchange Server

TCP/IP

PKI

Microsoft Windows 2003 Server

Microsoft Windows 2000 Server

Microsoft Windows 2000 Professional

Linux Debian

Citrix XenDesktop

Citrix Winframe

Cisco Switches/Routers

Apple Mac