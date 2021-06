Fabrice BOURGEOIS

18 ans d'expérience dans les métiers des arts graphiques.

Spécialisé dans le print, l'événementiel, lédition, le branding

et le marketing opérationnel, au sein dagences et maisons dédition

en Ile-de-France, ainsi quen freelance sur mes temps libres.



La connaissance du motion design fait partie de mes objectifs à atteindre,

sans oublier le webdesign et la photographie qui sont également

des compétences dans lesquelles je progresse.



Passionné de DIY, notamment le bois.



Mes compétences :

Adobe Photoshop

Adobe Creative Suite

QuarkXPress

Acrobat Pro

Adobe InDesign

Adobe Illustrator

Microsoft Office

Mac OS X

Chaîne graphique

Illustration

Dessin

Microsoft Windows

Design graphique

Esprit d'équipe

Adaptabilité

Autonomie professionnelle

Rigueur

TreeDIM Picador (Dessin Technique)