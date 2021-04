Fabrice DEMARTIGNY (DEMARTIGNY)

Mon parcours, depuis mon apprentissage (BTS Maintenance) jusqu'à mon poste de management, m'a permis d'évoluer dans divers domaines de la maintenance Immobilière et industrielle.

La diversité des sujets abordés et ma curiosité sont utiles lors des études, appels d'offres ou suivi de prestations.

Etant signataire des analyses de risques et des plans de prévention, la respect des règles QHSE est devenu un réflexe dans mon quotidien.

Je suis apprécié de mes collègues et prestataires pour mon côté relationnel tout en faisant avancer les sujets mêmes les plus délicats à gérer. Je sais également prendre les outils lorsque la situation le nécessite.



Je suis actuellement Responsable d'un Service de Maintenance Infrastructures et Moyens de Productions avec une douzaine de collaborateurs dans mon équipe.