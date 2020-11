Fabrice DESPRES

INEO-SENSE développe des solutions RFID longue portée, base-consommation et des convertisseurs d'énergie, pour adresser les métiers exigeants du Smart Grid.

Alliant services, résilience aux environnements bruités industriels, nos solutions RFID permettent de rajouter une transmission radio dans des environnements exigeants.

Les convertisseurs d'énergie, exploitant les énergies renouvelables (DC-DC optimizers) permettent d'assurer une meilleure gestion, une meilleure rentabilité, une sécurité accrue pour les personnels et une facilité d'utilisation permettant aux usagers (particuliers, financiers...) de contrôler l'énergie solaire générée afin d'assurer leurs revenus, de faire un traitement préventif et curatif de leurs installations solaires



Mes compétences :

Ingénierie

Energies renouvelables

Gestion de projet

MATLAB

Photovoltaïque

Energie

Environnement