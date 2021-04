Fabrice DI MEGLIO

Poste actuel : Directeur Régional Grand Est Feu Vert

Périmètre de 30 magasins, réseau franchisé

Avant dernier poste occupé : Directeur général Leader Price Côte d'Ivoire,groupe GBH

Dans le groupe de Mars 2015 à février 2020

mise en place et développement d'un réseau de magasins Leader Price sur ce territoire.

Auparant: ouverture et direction d'un magasin Mr Bricolage à Sainte Suzanne, île de la Réunion, de mars 2015 à octobre 2018.

Auparavant 12 ans chez Castorama, directeur de janvier 2005 à mars 2015.

Auparavant 10 ans chez Norauto dont 2 ans et demi directeur de centre



Mes compétences :

Gestion d'un centre de profit

Formation,enseignement

Direction générale