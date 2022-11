Bonjour,



Formateur/Consultant indépendant et Autonome en Ingénierie de Formation, je peux répondre à vos besoins en terme de Formation et de conseil (techniques, méthodologiques et organisation de service Maintenance)

Mes domaines d'expertise sont l'oléo-hydraulique, le pneumatique, l'électrotechnique, la mise en place des différentes maintenances, la gestion de stock, la mise en place de plan de maintenance adapté à la criticité des moyens de production, la gmao, l'analyse de la performance, le management des hommes de maintenance, l'organisation de service, etc.



Bien cordialement.



Fabrice Duwez

07 72 15 29 35



Mes compétences :

Outsourcing

Maintenance industrielle

Gestion de stock

Management d'équipe

Ingénierie de la formation

Informatique industrielle

Organisation indutrielle

Hydraulique industrielle

Électromécanique

Pneumatique et électrique

Robotique

Automatisation des systèmes industriels

Directeur de projet

budgets

Solidworks

Siemens Hardware

SMED

SAP PM PRO

Matlab

Lean Manufacturing

Autocad