Fabrice HECKENBENNER

Bonjour à toutes et à tous.



Mon domaine de prédilection depuis près de 15 ans : la dématérialisation documentaire, et plus généralement la gestion électronique de documents. Je suis familier des principales solution de capture du marché (Captiva / Kofax) et des problématiques de RAD et de LAD. J'ai acquis une solide expérience des enjeux portés par la transformation numérique ainsi qu'une expertise fonctionnelle sur les problématiques de dématérialisation et sur l'analyse des fonds documentaires de l'entreprise, tout particulièrement dans le domaine de l'assurance.

Outre cette expertise fonctionnelle, j'exerce des fonctions opérationnelles en tant que superviseur de centre de dématérialisation. 11 personnes travaillent actuellement sous ma responsabilité directe (opérateurs et techniciens de numérisation).



Cette double expérience me permets de conjuguer ce métier sous des angles complémentaires, en prenant en compte les contraintes liées à la logistique de dématérialisation haut volume, celles liées aux impératifs de nos clients et de nos utilisateurs finaux, et celles relevant des contraintes budgétaires propres à chaque projet d'entreprise.



Mes compétences :

Management

Spécifications générales

Reporting

Spécifications fonctionnelles

Cahier des charges

Scanners hauts volumes

Travaux de recette et tests de non régression

RAD / LAD

GED

Microsoft Office

VBA

Dématérialisation

Gestion de projet

Leadeship

Assurances

Service client