Fabrice HIMPE

Après 18 ans d'expérience professionnelle comme Responsable Administration des Ventes et Logistique, j'exerce maintenant depuis 2004 le métier de Consultante - Formatrice en Commerce international, Import Export et Logistique.



Mes compétences :

Gestion de la relation client

Assurance Crédit et Affacturage

Les garanties bancaires internationales

La SBLC (Stand-By Letter of Credit) de paiement et

Import / Export (Douanes, DEB et TVA intra-communa

La remise documentaire (R.U.U. 522 - Règles relati

Incoterms 2010

Crédits documentaires (R.U.U. 600 et PBIS)

Logistique d'approvisionnement et de distribution