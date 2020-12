Fabrice HUCK

J'ai choisi le secteur de l'hôtellerie par envie de voir se qui se passe derrière le décor, de participer à la mise en œuvre de multiples détails qui contribuent à former un tableau d’exception.



Je suis à la recherche d'une évolution dans le domaine de l'hôtellerie.



A chaque nouvelle prise de responsabilité, ma carrière prend un tournant plus décisif, mais j'essaie à chaque fois de me fixé un objectif d'évoluer dans le monde de l'hôtellerie et le tourisme.