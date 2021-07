Fabrice JACQUIER

Bonjour,



j'ai acquis mon expérience par le biais du Compagnonnage, au pied de l'établi de l'atelier de menuiserie.

Puis bon an mal an, j'ai pu gravir quelques échelons dans diverses sociétés du bâtiment.

En 2006, j'ai créé 2 sociétés, une qui gere la production et l'autre les livraisons installations.

En 2010, ces 2 bebes nauront pas eu raison de la crise sociale en Martinique.

C'est dans ce contexte qu'Antilles Conseils Techniques et Travaux, EURL voit le jour.



Elle vous suivra dans les domaines suivants: Programmation, Études d'appel d'offre, Achat, Conseils Techniques, Travaux de second Œuvre,Renovation, Suivi de Travaux, ...



Notre professionalisme au services de vos envies de vos projets...



Mes compétences :

BTP

AutoCAD

Ingénierie

Entreprenariat

Achats

Bâtiment

Gestion de projet

Construction