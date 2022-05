Laëtitia VILLEMIN-CHEC

Actuellement en poste, je gère principalement des centrales d'achat et des sites WEB. Dédiée au développement des objets connectés, j'assure le suivi commercial (ventes) et je représente les marques et les Start-Up auprès de nos partenaires et/ou prospects. J'accompagne les centrales et les sites en développant leur CA ainsi qu'en formant leurs Equipes aux produits issus des nouvelles technologies. Je dédie une grande partie de mon temps à la prospection afin de faire découvrir ce nouvel univers à des secteurs non issus des télécoms.

Précédemment, j'ai été Responsable de Secteur (17 dépts) durant 6ans et responsable commerciale (7ans): je gérais une équipe de 12 personnes (sédentaires et itinérants). J'avais également en charge la partie achats liée à l'activité opérateur.



Mes compétences :

Encadrement

Commerciale

Formation

Management

B to B

Responsable produit

Négociation

Sage, Navision

budgets

Sage Accounting Software

Navision