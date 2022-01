Fabrice LEROY

Expert indépendant, diplômé de l'Université de Caen, Master II informatique,

Master II en ingénierie de l'environnement et diplôme de geobiophysique dispensé par l'institut de Géobiologie appliquée



J'interviens dans le Calvados(14), dans l'Orne(61) , dans la Manche (50) et en Seine Maritime (76) et dans l'Eure(27) auprès des entreprises qui souhaitent améliorer les conditions de travail de leur salariés, limiter le risque électromagnétique et améliorer les performances, la productivité et le bien-être des salariés. Cette démarche sinscrit dans la mise en oeuvre du

décret du 3 août 2016 applicable au 1er janvier 2017 relatif à la protection des travailleurs contre les risques dus aux champs électromagnétiques. Pour obtenir des résultats concrets sur le bien-être des

personnels et des usagers, nous nous appuyons sur le référentiel allemand de la Baubiologie SBM-2015 (biologie de lhabitat), dont les normes, qui

vont au-delà des normes françaises, prennent en compte les effets cumulatifs.