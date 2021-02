Fabrice PERAMO

Après une carrière de près de vingt ans dans l'Armée de l'Air en tant que technicien "équipement électronique de bord", chef d'équipe, contrôleur et enfin instructeur avionique, j'ai décidé de me lancer dans la jungle du monde civil.

Je suis employé par la société EKIS, groupe AKKA en tant qu'expert projet. Je travaille sur "site", dans les locaux d'Airbus Helicopter Training Services.

Mon travail : fort de mon expérience aéronautique, je crée, vérifie et valide des supports de cours pour les différentes formations PART 147 dispensées, concernant les hélicoptères EC 225 et EC 725.



Mes compétences :

Conception pédagogique

Informatique

Expertise technique