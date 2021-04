Fabrice TESSIER

Depuis quelques années directeur des relations avec les écoles internationales de management hôtelier, écoles de commerce et universités. Il s'agit de développer nos partenariats avec les écoles majeures de management hôtelier, écoles de commerce et universités en Europe et sur les autres continents où nous sommes implantés.

Auparavant, Mes différentes fonctions ont été, la direction du Projet RH pour les hôtels Mercure du Groupe Accor, DRH de Accor Hotels en Asie pendant 4 ans, 5 ans DRH de l'Hôtellerie de Loisirs et également de La Compagnie des Wagons-Lits puis enfin DRH de Accor Services.

Dans mes compétences particulières, il y a le développement des RH en général, la gestion de la mobilité internationale dans l'Hôtellerie et les Services ainsi que la communication Rh.

Des expériences dans différents pays d Europe, du Pacifique, d Asie et d'Afrique se trouvent dans mon parcours. Je suis particulièrement intéressé pour échanger sur le développement des RH dans les domaines ci-dessus.

Un peu de mon temps libre est consacré à l'école hôtelière Paul Dubrule au Cambodge : site à visiter sans tarder !

www.ecolepauldubrule.org



Mes compétences :

Asie

Hotels

Peinture

Ressources humaines