Fadoua TBATOU

Dynamique et engagée pour répondre aux objectifs, j'aime partager et développer des nouvelles méthodes de travail pour aboutir aux résultats souhaités.



J'agis depuis quelques années pour la prévention des risques professionnels, je maitrise les études de risques et j'anticipe pour adapter les outils aux activités.

Stimulée par la réduction des incidents, accidents, par la productivité et la performance de l'entreprise, je suis prête pour apporter le meilleur de moi-même et vous accompagner dans vos projets.



Mes compétences :

Iso 9001

Iso 14001

Gestion des veille règlement

OHSAS 18001

MASE

Évaluation des risques chimiques

Etude de pénibilité au travail

Recollement AP

Animation formation