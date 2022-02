Fakhr-Eddine JMILE

Accompagner la mise en œuvre d'un produit ou d'une solution client, proposer des solutions principalement techniques, en cas de problème, Après avoir analysé le problème rencontré par les utilisateurs, Proposer la solution technique.

Assurer l'assistance et la réponse court terme au client.

Gérer et suivre la base clients (application information de gestion de l'activité support technique).

Capitaliser les données de cette base pour en faire un retour sur expérience qui peut servir aux clients et à lentreprise.



Mes compétences :

Communication

Communication technique

Motivation

Technique