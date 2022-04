Khalid AZZAOUI

Technicien polyvalent,it helpdesk,conseiller client,support technique,cable et adsl ,15 ans d'experience dans le domaine tout ce qui est conceptions et maintenance,technicien en electronique de puissance(courant faible et telephonie,multimedia,expert technique,actuellement je suis en poste chez webhelp front tech pour le cabloperateur numericable sfr



Mes compétences :

Électromécanique

Support technique

Maintenance informatique

electronique industrielle

IT helpdesk

Electrotechnique

Courant faible

Electricité

Communication

Gestion de la relation client