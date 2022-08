Directeur des opérations (IT - Technique - Logistique)



Compétences :



SGBD Oracle, MySQL,

Datawarehousing : ETL et traitement des données

Power BI

Admin système et réseaux

Office 365

Transmissions analogique/numérique satellite et Terrestre

Transmissions IP

Import/export

Procédures douanières

Relations institutionnelles

Lutte anti-piratage