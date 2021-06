Mes différents postes m'ont permis de développer mon aisance relationnelle et mes compétences rédactionnelles. J'accompagne et soutiens au quotidien sur un plan technique et opérationnel ma chef de service, mes collègues ( service, siège, réseau), ainsi que les partenaires, prestataires.



Mes compétences :

Assurances

Gestionnaire

Polyvalent

Conseil

Vente

Gestion

Autonomie professionnelle

Stratégie commerciale