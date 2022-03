Fanny BAGUR

D'orientation analytique, j'ai également été formé pendant trois ans à la faculté de Lille dans une dynamique davantage cognitive et comportementale. Cette double formation me permet aujourd'hui d'appréhender une clinique ouverte et malléable au fil des rencontres. De plus, ma dynamique de travail tend à mettre un point d’honneur au travail en équipe pluridisciplinaire et en réseau. J'accorde une place primordiale au développement des qualités essentielles de l’être humain pris dans sa globalité. Ma pratique est centrée sur la préservation de la dignité, de la personnalité dans son ensemble et à l’exploration des potentialités positives de l’homme. Le développement de l’individu peut s’alimenter et surtout se stabiliser lorsqu’il y a de la considération et de la « re-connaissance » pour ce qu’il fait, ce qu’il est.



Mes compétences :

Accompagnement

Accompagnement projet

Groupe de parole

Oncologie

Pédopsychiatrie

Psychodrame