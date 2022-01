Fanny DEGOT

Avec 20 ans d'expérience dans le monde du commerce, je suis orientée nouveautés. J'ai travaillé dans le milieu bancaire, le domaine du papier pour imprimeurs, la téléphonie, la communication sonore, et la communication via la diffusion d'imprimés publicitaires. Les différents partenaires avec lesquels j'ai évolué m'ont permis d'apprendre à chaque fois un nouveau métier. J'ai donc une dextérité pour me repositionner rapidement afin d'être en phase avec le marché.



Mes domaines de compétences vont au-delà de la vente. Ils passent également par une expertise dans :

- la gestion d'un portefeuille clients : suivre et atteindre l'objectif en créant un reporting avec l'évolution du secteur - élaborer une synthèse permettant la relance du client/prospect

- la formation et animation de réseau : booster les vendeurs en leur proposant des opérations commerciales dynamiques leur permettant de s'approprier le produit/l'offre de manière ludique

- le recrutement de points de vente dans un réseau : analyser les motivations et les compétences d'un adhérent afin de l'amener à l'atteinte des objectifs fixés par l'enseigne

- la prospection

- la négociation de contrats cadre nationaux



Si mes résultats ont toujours été à la hauteur, c'est le fruit d'une implication entière et assidue avec mes clients. La confiance, le respect et la disponibilité sont des points indispensables qui m'ont permis de créer un rapport gagnant-gagnant.



Mes compétences :

Animation de formations

Gestion de la relation client

Vente B2B

Conseil commercial

Merchandising

Department Stores

Political Parties

Invitation to Tender

Retail Travel

Sales Assistance

Distribution Network