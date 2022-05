Sandrine VERDIER

PROFIL ET COMPÉTENCES :



Dans un monde où tout est en perpétuelle évolution, il est nécessaire de pouvoir anticiper les demandes et se montrer réactif pour y répondre au plus vite.



Forte d’une expérience de plus de 15 ans, d’une bonne connaissance des langues étrangères et d’un excellent relationnel, je suis organisée et autonome dans mon travail.

Mes différentes missions professionnelles variées, mais aussi mes capacités d'adaptation et mon dynamisme, m’ont permis d’acquérir bon nombre de compétences et connaissances.



Mes points forts : organisation et méthode, autonomie dans mon travail, esprit d’initiative, bon relationnel, bonne présentation, adaptabilité et polyvalence.



J'ai également une parfaite maîtrise de WINDOWS XP, 2010 et des outils bureautiques (WORD, EXCEL, POWERPOINT), bonne connaissance de logiciels tels que Navision, EUDONET, ORACLE, SAP, CIEL COMPTA...



LANGUES VIVANTES PRATIQUÉES :

- ANGLAIS : courant

24 mois passés à Londres, en immersion totale (responsable du rayon produits frais dans une épicerie Delicatessen).

1995-97 : CAPES d’anglais.

1994 : Cambridge Certificate of Proficiency.

1993 : Licence d’anglais.

- ESPAGNOL : bon niveau

1991 : DEUG LEA (ANGLAIS / ESPAGNOL)

- RUSSE : Notions





MES REFERENCES :

EXTENSO TELECOM, Groupe BOUYGUES TELECOM puis INNOV8 (depuis le 1/11/12) - Grossiste en produits et services de téléphonie mobile

RSI CONSULTING –Conseil en Optimisation de Charges Sociales.

INTEGRATED NETWORK SOLUTIONS –Intégration de réseaux informatiques.

LAB SA - Ingénierie de traitement des fumées.

CS SI - EXPERDATA (Compagnie des Signaux) - Intégration de réseaux informatiques.



Mes compétences :

Assistante commerciale

Assistante de Direction

ATTACHEE COMMERCIALE

Commerciale

Marketing

Business development

Télécommunications