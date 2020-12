Spécialiste du Marketing Direct (WEB et Mobile) dans les secteurs des télécommunications et du tourisme, j’ai également développé des compétences commerciales sur le plan international. Bilingue en Anglais, j’ai une expérience de l’expatriation de 4 ans (Scandinavie) et une bonne connaissance du marché des télécommunications et des services à valeur ajouté en Europe et Afrique du Nord.



Mes compétences :

Communication

Marketing

Web

Internet

Gestion de projet