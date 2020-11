Fanny Lepoivre

Forte de 8 années d'expérience dans le secteur privé en tant que commerciale et chef de projet en agence de communication, et de plus de 10 ans de bénévolat dans plusieurs associations, je suis à présent pleinement épanouie professionnellement dans le secteur associatif.

Mes points forts : mon goût du relationnel, mes fortes capacités d'organisation et mon aptitude à mobiliser.

On dit de moi que ma joie de vivre est également un atout important !





Mes compétences :

Relationnel