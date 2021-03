Farid KHALED

Directeur régional de Prêt à Porter de Luxe et du haut de gamme.

Plus de 20 ans dexpériences dans le domaine du prêt à porter.

Le plus intéressant aujourdhui cest les 18 années passées dans la mode et lunivers du luxe. 13 années dans lenseigne Hugo boss en région parisienne et à létranger dont 11 années dans des postes de direction avec 5 années comme Directeur Régional.

Ma rigueur, mon sérieux et ma persévérance mon permis de gravir les échelons du poste de vendeur à celui de directeur régional.

Jai géré en tout plus de 11 boutiques.

Jai recruté, créer et manager des équipes dans plusieurs pays, ici en France, à Dubaï et dernièrement au Maghreb, des équipes entre 5 et 31 personnes.



Mes compétences :

Encadrement du personnel

Business management

Relation clients

Merchandising