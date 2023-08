Farid LEFFAD

< Soyez bien avec tout le monde, souriez toujours, et appréciez les choses, parce que tout peut s'arrêter demain. >

actuellement ingenieur en Genie des procédés pharmaceutique (Université des Sciences et de la Technologie Houari Boumediene) Alger , Aprés avoir ma licence En Génie des procédés (bac+3) et en Master 2 ( bac+5) Au cours de mon parcours, j'ai acquis une expérience au sein l’industrie pharmaceutique dans des domaines multiples ( contrôles qualités , Fabrication exc......)



Mes compétences :

Licence en Genie pharmaceutique ( Genie des procéd

Master 2 en Génie des procédés Pharmaceutique