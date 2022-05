Farid TAFAT

9ans dexpériences en gestion de projet stratégie, marketing, et distribution dont 7ans dans le secteur de la banque & assurance autour de la direction et le pilotage de projets stratégiques et transversaux impliquant notamment les aspects :



Transformation et Animation :

- Lancement de produits et plan danimation commerciale

- Efficacité commerciale multi-canal et évolution de la Distribution

- Évolution du poste de travail



Expertises métiers :

- Stratégie : plan de développement, cadrage de projets, analyse d'opportunités stratégiques

- Développement : lancement d'offre, stratégie et marketing client, différenciation, efficacité de la distribution multi-canal, développement, relation client, satisfaction client

- Efficacité opérationnelle : refonte dorganisation, re-engineering de processus

- Pilote de programme de transformation



Expertises sectorielles :

- Assurances de biens et de personnes

- Banque de détail