Farid TAZROUT

Importation et Distribution :

Pièces de rechange pour les engins : travaux public, terrassement et de

manutention.

 Filtres et éléments filtrants pour les engins : travaux public, terrassement et de

manutention.

 Pneumatique pour les engins : travaux public, terrassement et de manutention.

Pour les marques suivant :

CATERPILLAR; KOMATSU ; ATLAS COPCO; BOMAG; VOEGELE ;

VOLVO ; CNH ; CUMMINS; DEUTZ ; TADANO ; HITACHI ; TEREX ;

DETROIT DIESEL ; GOTTWALD ; GROVE ; HAMM ; O&K ; HATZ ;

HANSA-FLEX ; INGERSOLL ; ITC ; ICARO ; KAERCHER ; KAESER ;

KENWORTH ; KRAMER ; LIEBHERR ; MAN ; MARINI ; MERCEDES ;

PAUS ; PERKINS ; PROMOVE ; ROCTEC ; STETTER ; TML ;

VIETZ ; VOLKSWAGEN ; WACKER NEUSON ; WIRTGEN ; ZF;

DYNAPAC ; TOYOTA ; KALMAR ; FANTUZZI ; HYSTER ; CLARK ;

BOSS ; KONECRANES ; HYUNDAI ; ; FERRARI ; ABC; ABG;

BAIONI; DARDA; DEMAG; FAUN ; FUCHS-TEREX.

 Equipements industriels : Groupe électrogène de 10 à 2000 KVA ; groupe

autonome de soudure ; Poste à soudé ; compresseur d'air fixe et mobile.

Nous restons a votre disposition pour toute autres information supplémentaire, et vous prions

d’agréer monsieur nos salutations les plus distinguées

Veuillez croire, Messieurs, à l’expression de nos meilleures salutations.

GERANT

Mr. RABOUHI

MOB: +213(0) 553 87 15 56

Tel: +213(0) 34 10 90 69

Tel/Fax: +213(0) 34 10 90 50

MAIL: eealgerie@orang